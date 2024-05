Diletta Leotta: "Elodie è una sorella, ecco cosa ha fatto per me"

Anche nel mondo dello spettacolo possono nascere amicizie vere. Ne sa qualcosa Diletta Leotta, che ha trovato in Elodie Di Patrizi una vera e propria sorella. La conduttrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale F: "La solidarietà femminile è preziosa se la trovi. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima". Diletta sta per sposare Loris Karius e ha scelto Elodie come testimone di nozze.