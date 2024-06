Matrimonio Diletta Leotta: perché si festeggia già oggi e tutti gli ospiti Vip attesi

Il grande giorno di Diletta Leotta è arrivato: sabato 22 giugno convolerà a nozze con Loris Karius, suo compagno da un paio d'anni e padre di sua figlia Aria. Il matrimonio si terrà in Sicilia, terra natale della conduttrice. Più precisamente a Vulcano perché, come spiegato da Diletta a Domenica In: "La prima volta che ci andai, dissi "io mi sposerò qua". Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni". Un desiderio diventato realtà dopo l'incontro con il portiere tedesco. Un colpo di fulmine che ha cambiato per sempre le vite di entrambi. In realtà i festeggiamenti sono già iniziati venerdì 21 giugno con una sorta di party pre-wedding alla presenza di molti amici Vip. A mezzanotte si brinderà al compleanno di Karius, che compirà 31 anni.