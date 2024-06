Diletta Leotta e Karius: ecco cosa hanno fatto subito dopo il matrimonio

Tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia è convolata a nozze in Sicilia, sull'isola di Vulcano, sabato 22 giugno ma le celebrazioni sono iniziate il giorno prima con un pre-wedding, un white party dove tutti gli invitati si sono vestiti di bianco. A mezzanotte, poi, Karius ha spento le candeline: il portiere ha compiuto 31 anni. A seguire il rito vero e proprio e poi la domenica tutti in barca.