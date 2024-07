"Diletta Leotta e Loris Karius insieme in tv a La Talpa"

Mediaset riporta La Talpa in tv, uno dei reality show più amati dal pubblico italiano. Stando alle ultime indiscrezioni andrà in onda ad ottobre. A condurre il programma non ci sarà però Ilary Blasi: l'azienda di Pier Silvio Berlusconi sarebbe in trattative con Diletta Leotta (che nonostante questo impegno dovrebbe comunque restare a Dazn). Ma non è finita qui: secondo TvBlog, la produzione vorrebbe arruolare nel cast anche Loris Karius, neo marito della conduttrice siciliana.