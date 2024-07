Mediaset, i nuovi palinsesti: arriva Diletta Leotta, Ilary Blasi a mani vuote

Confermata l'indiscrezione degli ultimi giorni: Diletta Leotta condurrà La Talpa su Canale 5. Fuori dai giochi Ilary Blasi, che era in pole position per prendere le redini dell'amato reality show. L'ex moglie di Francesco Totti resta letteralmente a mani vuote: non sarà alla guida di alcun programma nei prossimi mesi, neppure de L'Isola dei Famosi, che tornerà in primavera. A tal proposito Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere durante la presentazione dei palinsesti: "Ilary sta facendo bene Battiti Live. Penso e spero, ma non vedo motivo per cui non sia così, ma anche la prossima edizione farà Battiti. Poi vedremo. Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei e le interessano, noi siamo felici che Ilary lavori con noi". La conduttrice romana di fatto non tornerà in video fino all'estate 2025 a meno che non trovi spazio su altre reti televisive.

Diletta Leotta condurrà La Talpa al posto di Ilary Blasi Diletta Leotta è la nuova conduttrice de La Talpa, con un cast composto interamente da Vip. “Dimenticate la vecchia Talpa, quella che andrà in onda su Canale 5 è un’edizione innovativa e molto sperimentale”, ha affermato Pier Silvio, per poi spiegare: “Sarà visibile prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, con parti esclusive da una parte e dall’altra”. Il meccanismo di ibridare piattaforma digital e rete ammiraglia arriva dopo la prova di Viola come il mare 2, messo prima su Mediaset Infinity e solo in seguito su Canale 5: “L’esperimento di Viola come il mare 2 è stato molto positivo, vogliamo alzare l’asticella provando con un reality show. Potrebbe avere un impatto sugli ascolti, ma è un segno di modernità che ci sentiamo di dare", ha detto Berlusconi.

Conferme e novità nei palinsesti Mediaset Oltre a La Talpa, prevista per metà ottobre, confermati da Mediaset Grande Fratello, a metà settembre, L’Isola dei Famosi, in primavera, e Temptation Island, che oltre alla classica versione estiva avrà un’edizione autunnale in partenza a settembre. "Su Grande Fratello sono soddisfatto del lavoro fatto lo scorso anno", ha rivelato Berlusconi. "Per L’Isola dei Famosi non nascondiamo che, a differenza della Spagna, in Italia da qualche anno c’è un po’ di stanca. C’è da lavorare, ma siamo convinti che il format possa dare ancora". Non è chiaro se a condurre L'Isola dei Famosi ci sarà ancora Vladimir Luxuria: di certo non è previsto il ritorno di Ilary Blasi. Altra novità della prossima stagione Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin: un grande show in prima serata per celebrare gli artisti cresciuti grazie al talent show di Maria De Filippi.

