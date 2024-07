Elisabetta Canalis: "Vi dico chi è davvero Diletta Leotta"

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Elisabetta Canalis ha svelato il motivo per cui è diventata molto amica di Diletta Leotta. Tanto che l'ex Velina di Striscia la notizia non è mancata al matrimonio della conduttrice sportiva con Loris Karius.

L'amicizia tra Elisabetta Canalis e Diletta Leotta

"Diletta non prova invidia per le altre donne, è ironica e scherza sempre. Siamo diventate amiche per lavoro, La vedo quando sono a Milano. È amica delle donne e non prova invidia, è sempre gentile con tutti. Mi trovo bene con lei, è ironica e scherza senza problemi su ogni cosa", ha assicurato la Canalis che, dopo il divorzio tra Brian Perri, si divide tra Los Angeles e l'Italia.