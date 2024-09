"Diletta Leotta e Karius già in crisi"...e spunta Michelle Hunziker!

A due mesi dal matrimonio da favola si vocifera già di una crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius. A riportare l'indiscrezione il settimanale Gente, che becca il portiere anche in compagnia di Michelle Hunziker. "Sono tornati da poco dopo un'estate da sogno, ma c'è chi giura che tiri già aria di crisi", scrive il settimanale, che poi si domanda: "Karius, rimasto senza ingaggio dopo l'addio al Newcastle, si è trasferito a Milano ma al momento è disoccupato; lei girerà l'Italia per il campionato. Riusciranno a resistere alle tentazioni?". Per ben due anni Diletta e Karius hanno mantenuto una relazione distanza, anche dopo la nascita della figlia Aria. Ora i due dovranno fare i conti con la quotidianità, che comporta inevitabilmente per ogni coppia gioie e dolori.