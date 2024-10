"Diletta Leotta e Chiara Nasti come hanno fatto?", lo sfogo della figlia di Al Bano

Ospite a La volta buona su Rai1, Romina Carrisi si è lasciata andare ad uno sfogo sui chili presi dopo il parto, tirando in ballo Diletta Leotta e Chiara Nasti. Nove mesi fa la figlia di Al Bano e Romina è diventata mamma per la prima volta del piccolo Axel Lupo. E a distanza di tempo non riesce a perdere i nove chili in più accumulati per via della gravidanza. "Non entro ancora nei miei jeans - ha ammesso Romina - Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire? Io non mi capacito".