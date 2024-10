"Diletta Leotta telecomandata a La Talpa come Ambra Angiolini", il gossip

Diletta Leotta presto protagonista su Canale 5 con la nuova edizione de La Talpa , reality show molto amato dal pubblico e assente dal piccolo schermo da ben sedici anni. Le registrazioni sono state realizzate nei giorni scorsi e in attesa della data ufficiale la produzione è ora al lavoro sul montaggio. Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, Diletta sarebbe stata aiutata “con un phonak, l’auricolare nell’orecchio che richiama i tempi d’oro di Ambra Angiolini e Gianni Boncompagni”. Il portale precisa che “un autore l’ha telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti. Basterà?”.

Diletta Leotta è la conduttrice de La Talpa

La Talpa con Diletta Leotta è ambientata in una sontuosa villa vicino a Viterbo. Protagonisti del programma undici concorrenti, impegnati in svariate prove di abilità e resistenza. Tra di loro si nasconde una talpa che prova a sabotare tutti gli altri senza farsi scoprire. E alla fine il concorrente che riesce a smascherarla vince il montepremi. Nel cast non mancano gli sportivi: ci sono l'ex schermitrice Elisa Di Francisca e l'ex motociclista Marco Melandri.