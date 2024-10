La Talpa con Diletta Leotta su Canale 5: c'è la data di inizio

Tutto pronto per il ritorno de La Talpa su Canale 5. La nuova edizione, a sedici anni dall'ultima, è stata registrata nelle scorse settimane a Viterbo e sarà condotta da Diletta Leotta. Come riporta in anteprima TvBlog, il programma partirà il prossimo lunedì 11 novembre, sostituendo quindi il Grande Fratello di Alfonso Signorini che si sposterà al martedì sera (fino a probabili nuovi ed ulteriori cambi di palinsesto). "È un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi questo primo figlio televisivo", ha dichiarato Diletta a Verissimo. "Sarà un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una parte di azione pura, con missioni e prove al limite della sopportazione umana, e una parte più emotiva".