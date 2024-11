Diletta Leotta, Mediaset conferma La Talpa: si parte martedì 5 novembre

Al via la nuova edizione de La Talpa-Who is the mole, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Mediaset ha finalmente annunciato la data d'inizio del programma, che torna in onda dopo sedici anni di assenza. Al timone Diletta Leotta. Si partirà martedì 5 novembre, in prima serata su Canale 5. Da giovedì 7 novembre, invece, prenderà il via La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione.