"Diletta Leotta cerca lavoro per il suo Karius", l'indiscrezione

AAA cercasi ingaggio per Loris Karius. Dopo il mancato rinnovo con il Newcastle, il portiere tedesco è rimasto senza squadra. Si è trasferito in Italia e si è dedicato prevalentemente alla sua famiglia ma ora sogna di tornare in campo. E la moglie Diletta Leotta lo starebbe aiutando nell'impresa. "La conduttrice ha per il nuovo anno un proposito importante - spiffera il settimanale Diva e Donna - sostenere e aiutare il marito nella ricerca di un nuovo ingaggio come portiere, possibilmente non troppo lontano da casa e dalla loro bambina".