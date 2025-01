Diletta Leotta torna con Mamma Dilettante: novità e chi sono gli ospiti

Diletta Leotta torna con la quarta stagione di Mamma Dilettante, il suo podcast dedicato alla genitorialità. Un'idea nata durante la gravidanza della piccola Aria, frutto dell'amore col marito Loris Karius. "Cara Aria, voglio raccontarti una storia", afferma la conduttrice nel trailer che anticipa l’arrivo dei nuovi episodi, riferendosi alla sua bambina. "C’era una volta una mamma dilettante in cerca di consigli per crescerti nel modo migliore possibile. Grazie all’aiuto di tanti amici, così, scopriva che… insomma, capiva che non ci sono regole. E che a volte basta lasciarsi sorprendere. C’era una volta, Mamma Dilettante ma c'è ancora!", aggiunge la Leotta per poi concludere: "E tra tanti dubbi, una sola certezza: stiamo tornando con una nuova edizione".