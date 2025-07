Diletta Leotta, la famiglia si allarga: "La versione più bella di noi"

Si allarga la famiglia di Diletta Leotta. No, nessuna seconda gravidanza per la conduttrice (anche se qualcuno nei giorni scorsi ha intravisto un pancino sospetto) bensì una seconda nipotina. Il volto di Dazn è diventata di nuovo zia. Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta, è papà per la seconda volta. Dopo il matrimonio naufragato con Irene Simeone, dalla quale ha avuto la prima figlia nel 2023, ha voltato pagina e lo scorso 8 luglio la compagna Elena, che lavora con lui come assistente, ha dato alla luce Chloe. Insieme hanno condiviso la tenera notizia su Instagram, commentata dalla Leotta e dalla sua migliore amica, Elodie.