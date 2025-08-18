Diletta Leotta festeggia il compleanno della figlia, il vestito trasparente fa discutere

Due torte di compleanno, sorrisi e una nota di sensualità: così Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 34 anni e i 2 della figlia Aria, avuta dal marito Loris Karius. Le due sono nate lo stesso giorno, il 16 agosto (del 1991 Diletta, del 2023 la bimba). E come l’anno scorso hanno celebrato la ricorrenza in Sicilia, quest'anno a Brucoli. L'evento è stato all'insegna del total pink con sculture di palloncini, festoni personalizzati e due torte a tre piani: la prima, quella per la bimba, era decorata con il suo nome e dei piccoli scoiattoli rosa (abbinati a cupcake e dolci omaggi regalati agli ospiti), mentre la seconda, quella della conduttrice, era ricoperta di panna e frutta. Le due festeggiate sono apparse affiatate e sorridenti al fianco di papà Karius e hanno posato con tutti gli invitati, da nonna Ofelia alla zia acquisita Elodie (accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone).