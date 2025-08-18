Diletta Leotta festeggia il compleanno della figlia, il vestito trasparente fa discutere

Due torte di compleanno, sorrisi e una nota di sensualità: così Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 34 anni e i 2 della figlia Aria, avuta dal marito Loris Karius. Le due sono nate lo stesso giorno, il 16 agosto (del 1991 Diletta, del 2023 la bimba). E come l’anno scorso hanno celebrato la ricorrenza in Sicilia, quest'anno a Brucoli. L'evento è stato all'insegna del total pink con sculture di palloncini, festoni personalizzati e due torte a tre piani: la prima, quella per la bimba, era decorata con il suo nome e dei piccoli scoiattoli rosa (abbinati a cupcake e dolci omaggi regalati agli ospiti), mentre la seconda, quella della conduttrice, era ricoperta di panna e frutta. Le due festeggiate sono apparse affiatate e sorridenti al fianco di papà Karius e hanno posato con tutti gli invitati, da nonna Ofelia alla zia acquisita Elodie (accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone).
L'abito di Diletta Leotta al compleanno della figlia
Diletta Leotta ha condiviso alcune foto della festa sui social e ad attirare subito l'attenzione dei follower è stato il suo abito trasparente. Ha infatti indossato un lungo tubino scintillante in total silver, un modello a rete traforata che le ha fasciato la silhouette, lasciando intravedere un bikini in tinta. Orecchini a cerchio, anelli di diamanti e colpi di luce tra i capelli hanno completato l'outfit da party. Un look che ha attirato più di qualche critica: in molti lo hanno ritenuto inappropriato per una festa di compleanno di una bambina. Tuttavia, va ricordato, che si trattava pure del compleanno di Diletta, che ha fatto della sensualità la sua cifra stilistica. A spalleggiare la Leotta l'amica del cuore Elodie: anche lei ha sfoggiato un abito vedo non vedo però black.