Diletta Leotta porterà scompiglio in Don Matteo, sarà la nipote di Suor Costanza  

Ci sarà anche Diletta Leotta nella prossima stagione di Don Matteo , in onda su Rai 1 il prossimo inverno. La conduttrice di Dazn ha girato le sue scene nelle scorse settimane e ha ricevuto i complimenti di Valeria Fabrizi, altra new entry della fiction con protagonista Raoul Bova dopo l'addio di Terence Hill. La bellissima siciliana indosserà i panni della nipote di Suor Costanza , lo storico personaggio di Che Dio ci aiuti che ora vedremo accanto a Nino Frassica per un crossover in piena regola. "Diletta Leotta interpreta mia nipote e devo dire che è “bravina” la ragazza – ha dichiarato la Fabrizi in un'intervista a DiPiù – è solare, attenta, sempre educata e disponibile. Quando arrivano questi personaggi molto popolari su un set a volte vogliono fare un po’ i divi invece Diletta è una ragazza semplice".

Diletta Leotta protagonista di Don Matteo

Valeria Fabrizi ha raccontato che Diletta Leotta sul set di Don Matteo 15 "arrivava sempre in orario, con tutte le battute a memoria. All’inizio mi dava del lei, ricordo che con molta discrezione veniva da me e mi diceva: “Secondo lei, Valeria, va bene questa espressione?”. Poi però si è sciolta, abbiamo legato. La cosa divertente è che, con la sua sensualità, ha portato un po’ di subbuglio nella canonica. Anche Don Massimo, poverino, è un po’ scosso! Ma io, nei panni di Suor Costanza, cerco di riportare l’ordine, di far tornare tutti sulla giusta strada…". Per il momento Diletta apparirà in un solo episodio ma il suo ruolo potrebbe acquistare più spazio in futuro.

Diletta Leotta attrice

Per Diletta Leotta non è la prima volta sul set: ha già recitato nel film 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli e in Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani. È stata poi protagonista di due videoclip di Fabio Rovazzi e di Benji & Fede ed Elodie.