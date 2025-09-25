Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Diletta Leotta show, quanto costa il look sfoggiato alla Milano Fashion Week

La conduttrice Dazn ha incantato tutti con un vestito firmato Diesel. E non sono passati inosservati gli accessori...
Diletta Leotta show, quanto costa il look sfoggiato alla Milano Fashion Week
2 min

MILANO - Ieri ha preso ufficialmente il via la Milano Fashion Week, che fino al prossimo 29 settembre porterà in passerella le collezioni Primavera/Estate 2026 delle più prestigiose Maison internazionali. Tra i volti noti presenti non poteva mancare Diletta Leotta, da sempre grande sostenitrice delle creazioni Diesel, spesso protagoniste dei suoi look pubblici. Per l’occasione, la conduttrice di Dazn ha reso omaggio alla Maison indossando un total look firmato Diesel, diventato subito oggetto di desiderio.

Il look della Leotta e il costo dell’abito

Il capo chiave del look è un micro dress beige in filato di lino a coste, con maniche lunghe, scollo a V e bordi tagliati a vivo. A caratterizzarlo è l’effetto sfumato e volutamente stropicciato, con un maxi nodo sul davanti che si trasforma in una minigonna ultra sensuale. Prezzo? Da listino 450 euro. E per completare il look, Diletta ha scelto l’iconica grab-d hobo L, borsa arricciata con dettaglio molletta per capelli agganciata al manico (costo 395 euro). Un occhio anche alle scarpe: un paio di mules platform in pvc trasparente, perfette per cavalcare il trend delle “scarpe invisibili”, destinato a dominare l’autunno. Al patto di sborsare 450 euro.

 

 

