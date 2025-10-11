Diletta Leotta e lo scandalo delle foto intime rubate: "Ripartire è stato difficile"

Nel 2016 Diletta Leotta ha vissuto uno dei momenti più complicati e difficili della sua vita. Alcune sue foto intime, rubate dal cloud, finirono online insieme al suo numero di telefono. In un'intervista, la conduttrice è tornata a parlare di quel periodo buio, lasciandosi andare a una confessione: "Pensavo che la mia vita fosse finita". All'epoca era ancora agli inizi della sua carriera, che stava costruendo con sacrificio e determinazione. "Mi sono sentita paralizzata, violata nella mia identità e nella mia libertà", ha raccontato Diletta a Vanity Fair, non esitando a definire quel momento "il punto più buio" della sua vita.

Diletta Leotta e le foto intime rubate

"Ho capito immediatamente che stavo subendo una violenza, anche se allora non aveva ancora un nome. - ha spiegato Diletta Leotta - Non si parlava di revenge porn o di sextortion. Mi sono ritrovata a combattere contro un gigante invisibile, senza strumenti né leggi che mi tutelassero. A 23 anni non hai i mezzi per affrontare una cosa simile. Pensavo che la mia vita fosse finita. È stato difficile, ma parlarne mi ha aiutato: raccontare quella ferita è stato il primo passo per guarire". Poi ha ammesso che è stato "difficilissimo" ripartire perché "raccontare un dolore così intimo è complicato ancora adesso. Ma oggi mi sento molto più forte. Sono orgogliosa di quella ragazza di 26 anni che ha trovato la forza di reagire, anche se non pensava di averla. Oggi sono la donna che sono anche grazie a quella forza".

Diletta Leotta e il ritorno al lavoro dopo lo scandalo

Diletta Leotta ha rammentato: "Martedì era successo tutto, sabato dovevo andare in onda con la Serie B. Io non volevo, non riuscivo nemmeno a uscire di casa. È stato il mio capo di allora a costringermi a farlo, e col senno di poi gli sono grata. Mi sono presentata in redazione con cappotto, sciarpa e cappello, anche se non faceva freddo. Camminavo tra i corridoi e avevo la sensazione che tutti mi guardassero nuda, attraverso quelle immagini. Non era il loro sguardo a essere sbagliato, era la mia percezione. Poi, in diretta, avevo un nodo in gola, stavo per piangere, ma ce l’ho fatta: ho detto “buonasera a tutti, benvenuti” e da lì qualcosa si è liberato. È stato il primo vero passo per riprendere in mano la mia vita". Ad aiutarla, come sempre, la sua famiglia, un sostegno fondamentale per la presentatrice siciliana.

Chi ha diffuso le foto intime di Diletta Leotta

A distanza di tempo non è stato individuato chi ha diffuso le foto intime di Diletta Leotta. "Non hanno mai trovato la prima persona che aveva violato il mio iCloud e diffuso le foto. Dopo quattro o cinque anni hanno chiuso il caso. Hanno individuato tante persone che avevano contribuito a diffondere il materiale, ma non l’autore iniziale. È una ferita che resta aperta, anche se oggi so che si può e si deve reagire", ha dichiarato il volto Dazn.