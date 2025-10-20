Diletta Leotta e quella volta con i tifosi del Brescia: "Mi sono arrabbiata molto. Karius? È molto freddo"

Diletta Leotta senza filtri. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan , la conduttrice siciliana ha svelato il dietro le quinte della sua vita tra schermi, stadi e... fedi nuziali! La 34enne ha raccontato il suo rapporto con la tv, le esperienze più dure, i pregiudizi ancora presenti e, ovviamente, l’amore per il marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Prima però, un bilancio professionale tra luci e ombre. "Il calcio è uno show che parla al cuore delle persone", ha detto Diletta, ribadendo quanto ami il mondo dello sport, anche se "in Italia lo si prende troppo sul serio. Io provo a portare un po’ di leggerezza". Tutt’altra atmosfera, invece, quella vissuta su Canale 5 con il flop de La Talpa , registrato un anno fa. "C'era l’ansia per gli ascolti, uno stress incredibile. Con il calcio va sempre bene, lo guardano tutti e non hai quel problema", ha osservato.

Diletta Leotta tra cori sessisti e commenti tossici sui social: "Una guerra difficile"

Tra le tante cose Diletta non ha nascosto di aver vissuto momenti molto duri, specie agli inizi del suo percorso lavorativo. "Qualche volta sento i commenti dei tifosi a bordo campo. La cosa è migliorata con gli anni. Agli inizi, quando facevo la Serie B con Sky c’erano gli striscioni. Quando ho iniziato a essere sul campo, sentivo i cori. - ha ricordato - All’inizio non erano bellissimi, ma io cerco di alleggerire la situazione e di non prenderla sul personale. Una volta è stato molto brutto: era un Napoli – Brescia, e i tifosi del Brescia avevano fatto un commento molto sessista. Mi hanno fatto un coro tipo "Tira fuori le tette". Lì, mi sono arrabbiata molto e l’ho fatto anche presente". Sui social, stessa musica: "Ci sono commenti spesso volgari. Quella è una guerra che fai fatica a vincere, mio fratello inizialmente non riusciva a trattenere quella rabbia: sarebbe intervenuto a zittire tutti. Poi ha capito che sono leoni da tastiera e prendono like per il commento più stupido. Ma ora sta migliorando la situazione in Italia su questo fronte".

Come procede il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius

Nel salotto di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha raccontato anche della proposta di matrimonio di Loris Karius: "È successo a Saint Tropez. Mi stressava per uscire a cena presto, ma era perché stavano allestendo la stanza per la proposta romantica. Il giorno delle nozze l’ho dovuto avvisare che la sposa in Italia si fa aspettare!". Oggi la coppia vive a distanza - lei a Milano, lui a Dusseldorf, in Germania - ma è molto unita. "Viviamo insieme solo due giorni alla volta, ma ogni incontro è una festa. Io sono un vulcano, lui vive in uno stato di calma perenne. Ci compensiamo". Infine, in merito ai paparazzi che hanno spesso seguito tutte le varie fasi della vita e della carriera di Diletta, la diretta interessata ha fatto sapere: "Devo dire che non è più come prima. Ora ho una vita più tranquilla. Quando ero single ed ero una ragazza giovane che si voleva divertire, erano più insistenti. Ogni volta che camminavo con qualcuno, era un presunto fidanzato. Questa cosa mi metteva ansia. Ora sono più tranquilla e mio marito è abituato. In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia".