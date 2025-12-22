Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Diletta Leotta, lo spoiler sulla seconda gravidanza: svelato il sesso del figlio in arrivo

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano il secondo figlio: il web sussurra sul fiocco in arrivo e sul ruolo di Aria Rose nella famiglia
3 min
TagsDiletta LeottaLoris Karius

Non è passato molto dall’annuncio ufficiale, ma già il gossip corre sul colore del fiocco che presto farà capolino nella casa di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice sportiva e il portiere tedesco hanno comunicato il 10 dicembre, con un elegante post su Instagram, che nel 2026 diventeranno genitori per la seconda volta. Questa volta, a differenza di molte altre gravidanze vip, l’attesa non era stata spoilerata: l’annuncio è arrivato inaspettatamente dai diretti interessati. A sorpresa, quindi, la coppia ha coronato il sogno di allargare la famiglia dopo le voci di una presunta crisi coniugale. Aria Rose, la primogenita nata il 16 agosto 2023, avrà presto un fratellino o una sorellina: secondo gli esperti di gossip, i segnali indicano un fiocco azzurro.

Diletta Leotta incinta di un maschietto?

Il giornalista Santo Pirrotta, sulle pagine di Vanity Fair, ha scritto: "Fiocco azzurro per Diletta Leotta. Qualche giorno fa la conduttrice ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio e sarà un maschio. La piccola Aria sotto l’albero troverà il regalo più bello: un fratellino". Il gender reveal non è ancora avvenuto e non è chiaro se la coppia lo organizzerà, ma i social continuano a essere il palcoscenico perfetto per condividere gioia e attesa con i fan. "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", hanno scritto Leotta e Karius, senza però lasciare indizi sul colore del fiocco che nel 2026 decorerà la culla.

Un Natale speciale per Diletta Leotta

Tra sport, spettacolo e gossip, la famiglia Leotta-Karius si prepara così a vivere un Natale speciale e a inaugurare un nuovo capitolo di felicità, tra sorrisi, cuori e (forse) fiocchi azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Diletta Leotta

