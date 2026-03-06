Diletta Leotta e il segreto con Karius: "Perché ogni volta che ci vediamo è festa"

Il matrimonio a distanza di Diletta Leotta e Karius

Diletta Leotta ha spiegato che la sintonia con il marito si regge anche sulla distanza. Lei vive a Milano, mentre Karius in Germania, dove gioca nello Schalke 04. “Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire: ‘Stiamo insieme ed è una festa’. C’è tanto da lavorare e ci ritroviamo nei momenti in cui festeggiamo. C’è il desiderio“, ha detto la presentatrice. Questo aspetto va ad ampliare quello che è il desiderio di stare insieme e si sa “l’attesa aumenta il desiderio” e questa regola vale anche per una coppia sposata. Moglie a marito hanno trovato il giusto equilibrio: “Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado. Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine“, ciò li aiuta ad avere stabilità e così cercano di costruire un futuro insieme stabile.

Il futuro di Diletta Leotta e Karius

“Un giorno vivremo sotto lo stesso tetto, ma per ora riusciamo a incastrarci bene”, ha sottolineato la Leotta, raccontando la loro routine: quattro giorni in Germania, poi Karius in Italia. “Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine”, ha concluso, rivelando come equilibrio e desiderio reciproco siano alla base del loro matrimonio.