Diletta Leotta incinta: "Il parto a maggio, poi i Mondiali". E svela un segreto su Karius

Nascerà in primavera il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius . E dopo il parto la conduttrice siciliana è pronta a partire per gli Stati Uniti, per seguire i Mondiali. "Il prossimo piano è essere pronta per i Mondiali - ha raccontato al settimanale F - O almeno è il mio sogno: partorire a maggio e a giugno partire per gli Stati Uniti. Certo, ci sono molti fattori che non posso prevedere ma questo è quello che vorrei. Il calcio per me è fondamentale: non riesco a immaginare una vita non scandita dalle stagioni calcistiche, dalle coppe, dai Mondiali. È la mia zona sicura. E poi mi dà anche un respiro internazionale che amo".

Come si chiamerà il secondo figlio di Diletta Leotta

Ad oggi la 34enne non ha ancora deciso il nome del bebè in arrivo, che presto farà compagnia alla sorella maggiore Aria, nata nel 2023. "Filippo come mio nonno? Oppure Lukas? Uno dei nomi tedeschi che suggerisce mia suocera. Lei ha la sua lista. Io ho fatto la mia ma non è facile trovare qualcosa che non sia banale o troppo impegnativo", ha spiegato Diletta Leotta, aggiungendo che forse alla fine "deciderà Aria per il fratellino: per lei non avevo avuto dubbi ma con la seconda gravidanza è tutto diverso. La prima era romantica e sognatrice, questa è molto più fisica: sento proprio il corpo, provo come un istinto animale, sono sempre in allerta, come una leonessa che deve proteggere i cuccioli". Aria compirà tre anni il prossimo agosto e frequenta una scuola britannica: parla italiano, inglese e tedesco.

Diletta Leotta e il retroscena su Karius

Diletta Leotta ha poi ammesso che dopo l'arrivo di Aria non è stato semplice calarsi nei panni di madre: "Non sapevo cosa fare. Stringevo in braccio questo esserino prezioso ma non avevo il manuale delle istruzioni su come comportarmi. Per fortuna Loris è stato fondamentale: di notte si svegliava, si occupava di tutto. Ho una foto dei primi giorni con lui distrutto addormentato vicino alla piccola che ho commentato: "Aria 1, Loris 0, palla al centro".