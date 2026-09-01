Diletta Leotta e Karius, show in Germania. Lei spiazza: "Non posso farlo qui"
Diletta Leotta si è ritrovata a fare domande al marito Loris Karius sul red carpet degli SPORT BILD Awards. Tutto è nato quasi per caso, quando il microfono è passato nelle mani della conduttrice, chiamata a interrogare il portiere dello Schalke 04. E quando le è stato chiesto se avesse qualche domanda più personale da rivolgergli, la risposta è arrivata immediata: "Sì, molte. Ma non posso farle qui in pubblico". Una battuta che ha inevitabilmente acceso il siparietto tra i due, arrivati insieme alla cerimonia di premiazione ad Amburgo. E con look coordinati. Per la serata Diletta ha puntato sull’eleganza senza rinunciare a un tocco sensuale, scegliendo un raffinato look black & white. La neo 35enne ha indossato una camicia bianca dal taglio morbido e leggermente oversize, portata con alcuni bottoni aperti e completata da un papillon lasciato volutamente sciolto. A catturare l’attenzione è stata soprattutto la lunga gonna nera aderente dall’effetto satinato, caratterizzata da un profondo spacco frontale e da un piccolo strascico. A completare il look, mule nere con tacco vertiginoso, gioielli luminosi ma discreti e i capelli biondi lasciati sciolti in morbide onde a incorniciare il viso. Completo scuro anche per Karius: giacca doppiopetto e pantaloni abbinati, completando l'outfit con una camicia bianca portata senza cravatta.
Diletta Leotta intervista Karius, il siparietto sul red carpet
La scena si è consumata lunedì sera, poco prima della cerimonia degli SPORT BILD Awards, organizzata nella storica sala d'asta del pesce di Amburgo. Tra i protagonisti della serata anche lo Schalke 04, premiato come rivelazione dell'anno, e il suo portiere Loris Karius, arrivato all'evento insieme alla moglie Diletta Leotta. Inizialmente l'intervista ha seguito un copione esclusivamente calcistico. Karius ha commentato la deludente partita d'esordio stagionale contro l'Augsburg, terminata 3-0: "Abbiamo tenuto testa all'inizio, ma alla fine è stata una sconfitta meritata". Poi il cambio di programma. Christian Falk, responsabile del settore calcio del gruppo BILD, ha passato il microfono direttamente alla Leotta, invitandola a proseguire l'intervista. L'italiana, sorpresa per qualche istante, è entrata immediatamente nella parte. "Sono molto felice di essere qui e congratulazioni per questa fantastica stagione: sono davvero orgogliosa", ha esordito rivolgendosi al marito. Poi la precisazione: "In questo caso non posso essere una giornalista normale perché sono sua moglie. Quindi sono incredibilmente orgogliosa di te".
Karius scherza con Diletta Leotta: "Non era una vera domanda"
Loris Karius non si è lasciato sfuggire l'occasione per replicare alla moglie. "Non era una vera domanda, ma grazie", ha risposto scherzando, prima di tornare immediatamente a parlare da calciatore. Il portiere ha spiegato di voler godersi la serata e celebrare quanto fatto nella stagione precedente, prima di concentrarsi completamente sui nuovi obiettivi: "Non vediamo l'ora di trascorrere questa splendida serata e di chiudere il capitolo della scorsa stagione, con tutti i successi che abbiamo ottenuto. Poi ci dedicheremo con tutte le nostre forze alle prossime sfide". Il momento più curioso, però, è arrivato subito dopo. A Diletta è stato chiesto se, oltre alle parole pronunciate davanti alle telecamere, avesse anche qualche domanda personale da fare al marito. La risposta ha provocato sorrisi: "Sì, molte. Ma non posso farle qui in pubblico". Una frase con cui la conduttrice ha chiuso il curioso scambio, lasciando rigorosamente fuori dal red carpet le questioni private della coppia.
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