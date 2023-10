Elodie e Iannone: tutta la verità sulla crisi di coppia

Elodie e Andrea Iannone stanno ancora insieme. Di recente si è parlato di crisi tra i due, che non apparivano più insieme. In realtà la coppia è più solida e unita che mai. Prima è stata pizzicata da Striscia la notizia, che ha consegnato un Tapiro d'oro alla Di Patrizi, poi dai paparazzi di Chi. L'artista e il pilota sono apparsi davanti ai flash dei fotografi sorridenti e affiatati: il loro amore va avanti ormai da un anno.

Elodie e Iannone stanno ancora insieme

Elodie e Andrea Iannone sono stati beccati mentre facevano colazione con alcuni amici nel lussuoso Palazzo Parigi di Milano. Della comitiva anche Angelo, il fratello dello sportivo. Tra un sorriso e un abbraccio, la Di Patrizi e il fidanzato sono poi andati via a bordo di una 500 Abarth. Per entrambi è un momento d'oro: Iannone potrebbe presto tornare in pista mentre la carriera di Elodie è in continua ascesa.