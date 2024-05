Elodie fa girare la testa all'Arena di Verona: la scollatura è da infarto

Elodie super hot. Per il concerto di solidarietà all'Arena di Verona Una Nessuna Centomila, organizzato da Fiorella Mennoia, la cantante ha sfoggiato un altro look ad alto tasso erotico. Un tubino a maniche lunghe con una scollatura vertiginosa che ha lasciato il décolleté ben in evidenza. Una scollatura da urlo che è stata molto apprezzata (ma anche criticata) sui social network. La Di Patrizi ha completato il look con tacchi a spillo e una collana silver.