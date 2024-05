Elodie e Tananai, il duetto fa arrabbiare Iannone: telefonata di fuoco

Andrea Iannone furioso. Pare che il pilota non abbia apprezzato il duetto della fidanzata Elodie con Tananai , durante lo show Una Nessuna Centomila in onda su Rai1 l'8 maggio. I due cantanti hanno regalato al pubblico una performance sensuale e molto intima, sulle note di Tango. Un'esibizione che avrebbe fatto arrabbiare parecchio Iannone che dopo le registrazioni avrebbe telefonato alla sua dolce metà per avere delle spiegazioni a riguardo.

Elodie e Tananai insieme: Andrea Iannone geloso

A lanciare il piccante gossip il settimanale Chi, che scrive: "L'infuocato duetto tra Tananai e Elodie, che hanno cantato stretti stretti, ha acceso la fiammella della gelosia di Andrea Iannone, che, terminata l'esibizione, ha subito chiamato la fidanzata e non per farle i complimenti". Per l'occasione, poi, Elodie ha sfoggiato una scollatura davvero hot, che non è di certo passata inosservata.