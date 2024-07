Elodie: lite sull'aereo con Iannone e problemi con il tour

Elodie al centro di nuovi gossip privati e professionali. Pare che nell'ultimo periodo la cantante e attrice abbia avuto qualche problema di troppo con il fidanzato Andrea Iannone. "Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone - spiffera il settimanale Chi - La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l'attesa per l'imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani". La situazione sarebbe migliorata in seguito, durante il viaggio di ritorno verso Milano, quando "l'atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all'atterraggio a Malpensa". La coppia è unita dal 2022.