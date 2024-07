Elodie e l'incidente sexy a Battiti Live: una folata di vento alza il vestito e...

Un incidente sexy. Piccolo, per carità, ma tanto basta per creare un "caso" sui social. Protagonista la bellissima Elodie che, durante l'esibizione a Battiti Live , è rimasta vittima della più classica delle folate di vento infami proprio mentre una fan stava riprendendo l'esibizione. Mentre la cantante si stava esibendo nella sua ultima hit Black Nirvava, una raffica di vento ha cominciato a spostarle il leggero vestito che indossava.

Elodie, slip in bella vista: l'incidente sexy non ferma l'esibizione

Ed è così che la cantante romana è rimasta per qualche istante quasi nuda. Il vento ha sollevato l'abito bianco lasciando intravedere gli slip proprio mentre stava cantando sul palco delllo show condotto da Ilary Blasi e Alvin. Un incidente sexy in piena regola che, come da tradizione, ha fatto subito il giro dei social. I commenti dei fan, ovviamente, erano tutti positivi con annessi elogi per la cantante, bravissima e professionale nel continuare a cantare come se nulla fosse successo.