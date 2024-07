"Elodie e Iannone, salta il matrimonio: troppe liti tra i due"

A due anni dal primo incontro, avvenuto grazie all'amica Diletta Leotta, scoppia la prima crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Nell'ultimo periodo si era vociferato di un probabile matrimonio tra i due ma per ora i fiori d'arancio possono attendere. La coppia sta infatti attraversando un momento turbolento. Stando a quanto scrive il settimanale Oggi la cantante avrebbe deciso di fare un passo indietro e accantonare l'idea di indossare al più presto l'abito da sposa.

Perché Elodie e Andrea Iannone non si sposano più

In questi mesi Elodie e Iannone starebbero litigando più del solito. Di recente si è parlato di una furiosa lite a Manchester: un gossip che non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati. Ebbene, pare che non sia stato un caso isolato: i due starebbero discutendo di continuo. Ergo, sarebbe finita l'armonia tra l'artista e lo sportivo.