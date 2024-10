Elodie pazza d'amore per Iannone: cosa ha rivelato la cantante

Elodie e Andrea Iannone più innamorati e complici che mai. A due anni dal primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, la coppia è molto unita e affiatata. Il pilota ha postato sui social una nuova foto insieme alla cantante che non ha potuto fare a meno di commentare con una frase d'amore. "Cuore mio", ha scritto la Di Patrizi, che crede molto in questo legame tanto che da tempo si vocifera di un matrimonio.