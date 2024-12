Elodie e la sexy rivelazione: "Quando Iannone è ai box tutto sudato..."

"Al Festival si canta stando dietro l’asta del microfono: mi ricorda quando Sanremo lo guardavo. Magari nella serata cover ci sarà più spazio per lo spettacolo". Elodie risponde così, durante un'intervista concessa al Corriere della Sera, a una domanda sul suo modo di usare il corpo in maniera libera in vista del Festival di Sanremo. Intanto, la sua storia con Iannone va avanti a gonfie vele. Ormai sono una coppia solida da oltre due anni.