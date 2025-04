Elodie, terribile figuraccia con il super Vip: "Adesso prendo il telefono e lo spacco"

Elodie combinaguai. La Di Patrizi ha raccontato una delle più grandi figuracce della sua vita. "Ero a una festa, un party dopo una presentazione di un film. – ha ricordato la fidanzata di Andrea Iannone a Radio Norba – C’era un personaggio molto famoso, poi distante da noi c’era anche un ragazzo e io da lontano ho subito visto che aveva puntato verso di noi il suo telefono, ma nessuno me lo aveva presentato. Voi però dovete sapere che quando le persone mi fotografano o fanno video senza però presentarsi o parlare con me, mi sento quasi in imbarazzo, mi fa stare male, mi sento strana e non so come comportarmi". Per questo motivo la situazione è velocemente degenerata: "Io a un certo punto mi giro verso questa persona nota e gli dico ‘mamma mia guarda quello, adesso gli prendo quel telefono e glielo spacco, ma guarda te cosa sta facendo’. Lei non mi dice nulla, questa persona mi guarda, poi va dal ragazzo, ci parla e lui mette via il telefono. Poi questo personaggio torna, mi guarda e mi dice ‘è mio fratello’. Io ero mortificata e gli ho detto ‘no dai ti prego’. Volevo morire, gli ho chiesto scusa". E ancora: "Capite che ho detto ‘ora mi arrabbio, gli spacco il cellulare e lo lancio per terra’? Io non c’ho più parlato con questa persona, che stimo molto, molto importante, che ha fatto tanto bene il suo lavoro. Non so se ha apprezzato la mia sincerità, ma non sono stata molto carina. Però ormai è successo e non posso tornare indietro".