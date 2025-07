Elodie e Iannone si sono lasciati? Il gossip punge, "ecco perché sono in crisi nerissima"  

Momento no per Elodie e Andrea Iannone . Da qualche tempo la coppia non si mostra più insieme e secondo i beninformati starebbe attraversando una crisi. Nerissima, a detta di qualcuno. Il motivo sarebbe legato al lavoro della Di Patrizi, sempre in movimento tra musica, cinema, eventi. Una vera stakanovista che però avrebbe poco tempo per l'amore e per il suo uomo, al quale è legata da oltre tre anni. "Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei", ha raccontato l'influencer ed esperta di gossip Deainira Marzano.

Elodie e Iannone sono in crisi

Le ultime mosse social di Elodie e Andrea Iannone mostrano un evidente distacco fisico. Lei al mare con il suo staff e alcuni amici, per concedersi qualche giorno di relax tra un impegno e l'altro (senza dimenticare la preparazione del tour dei palazzetti che partirà in autunno e la porterà in giro per tutta l'Italia). Lui in montagna, in sella alla bici e immerso nella natura.

Elodie e Iannone verso l'addio?

Per ora i diretti interessati preferiscono tenere le bocche cucite: del resto non è la prima crisi che attraversano. Già in passato, come capita a tutte le coppie, Vip e non, ci sono stati periodi complicati che hanno saputo superare brillantemente con amore e determinazione. Ci riusciranno anche stavolta?