Elodie, bufera per il dito medio a due fan durante un concerto: "Che vi devo dire…"

Al Summer Festival di Radio 105 a Comacchio, in Emilia Romagna, si sono esibiti tanti cantanti. Tra gli artisti più attesi sul palco c’era Elodie. Durante la performance di Due, Elodie ha fatto il dito medio, un gesto che è diventato virale sui social, trasformandosi in un meme. A fine esibizione la cantante ha dichiarato: "Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, perché io c’ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare. C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti". Questo sfogo ha caricato i fan sui social, che in linea generale hanno elogiato il suo atteggiamento ribelle.