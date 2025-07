Elodie e Iannone in crisi tra messaggi sospetti e matrimonio saltato: cosa sta succedendo  

Non è una novità: Elodie e Andrea Iannone stanno vivendo un periodo difficile. Ormai da qualche settimana non si mostrano più insieme e non hanno fatto nulla per smentire i gossip sul loro conto. Che sono tanti e tutt'altro che leggeri. A partire dal presunto riavvicinamento della Di Patrizi a Marracash, suo ex grande amore, ad alcuni messaggi sospetti. Ma andiamo con ordine.

Cosa sta succedendo tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone sono stati visti insieme l'ultima volta un mese fa a San Siro, dove la Di Patrizi si è esibita per la prima volta. Poi, il silenzio. Il pilota ha preferito rifugiarsi nello sport, postando video e foto di allenamenti di corsa, in bici, in palestra, mentre Elodie ha scelto una pausa di relax al mare con gli amici. Stando a quanto scrive il settimanale Gente che ha ricostruito le ultime settimane di Elodie e Andrea Iannone la colpa della crisi sarebbe da ricercare in un tweet apparentemente innocuo: “Elodie si lascia con Iannone dopo che lei e Marracash si sono dedicati Niente canzoni d’amore negli stadi a distanza”. La teoria della fan prende piede, del resto Elodie ha cantato Niente canzoni d’amore l’8 giugno a San Siro, Marracash il 25 giugno. Il brano di Marra del 2015 era proprio dedicato alla loro storia d’amore: una coincidenza?

I messaggi sospetti di Elodie trovati da Iannone

Intanto secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, Andrea Iannone avrebbe trovato dei messaggi sospetti sul cellulare di Elodie. "Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi - ha assicurato Deianira - Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati". Insomma, tra i due sarebbe un corso un periodo di tensione ma non è (ancora) il momento di parlare di separazione. Ma le indiscrezioni sono contrastanti perché pare che Iannone, secondo Gente, sia anche valutando seriamente l’idea di chiedere a Elodie di sposarlo. Un tentativo per ricucire uno strappo? Chissà se questa mossa sarà possibile o se la loro storia è ai titoli di coda. Lo scopriremo solo vivendo...