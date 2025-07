Elodie e Diletta Leotta in vacanza col jet privato: è polemica  

Elodie e Diletta Leotta al centro di una vera e propria bufera. Sui social è scoppiata la polemica dopo che un utente ha condiviso il video della cantante e la conduttrice che scendono da un jet privato dopo il recente viaggio insieme a Ibiza. Le due, amiche da tempo, si sono infatti concesse qualche giorno di vacanza tra donne, senza i rispettivi compagni Andrea Iannone e Loris Karius . Alle Baleari con Diletta e la Di Patrizi è volata anche Francesca, una ballerina del tour di Elodie , che ha subito instaurato un legame importante con la 35enne. Nelle immagini si vedono le tre scendere dall'aereo lussuoso all'aeroporto di Milano (non è noto il prezzo, ma per prenotarlo bisogna riempire un modulo sul sito dell'azienda). Borse alla mano, qualche sorriso e via per tornare a casa e ai rispettivi impegni.

Critiche a non finire per Elodie e Diletta Leotta che usano il jet privato

Gli scatti che vedono Elodie e Diletta Leotta scendere dal jet privato hanno fatto scoppiare una vera e propria polemica sul web. Commenti su commenti e soprattutto una critica dietro l'altra. Tanti hanno voluto porre l'attenzione su un tema di cui tanto si parla in questi ultimi anni, quello della sostenibilità. In tanti hanno accusato le due di non aver pensato all'aspetto ambientale: "Ormai viviamo in un mondo al contrario; a noi viene chiesto di rispettare l'ambiente invece loro non inquinano andando con un volo privato?", "Ma come Elodie che fa tanto l'ambientalista e prende il jet?", "Almeno la Leotta è più corretta: le piace il lusso e non fa discorsi di un certo spessore", "Elodie predica bene e razzola male", sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. Per ora nessuna replica da parte di Diletta o Elodie. Da segnalare, però, che la Leotta usa spesso aerei privati per i suoi spostamenti che, tra vita privata e lavoro, sono piuttosto frequenti.