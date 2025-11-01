Paura al concerto di Elodie, la cantante costretta a fermare tutto: "Aspetta"

Momenti di paura durante uno degli ultimi concerti di Elodie, attualmente in giro per l'Italia nei palasport. Mentre la cantante stava eseguendo il brano A fari spenti, una ragazza tra il pubblico ha accusato un malore, costringendo la Di Patrizi a interrompere l’esibizione. "Oddio, aspetta... fermi", ha detto Elodie, visibilmente preoccupata, fermando immediatamente la musica e la coreografia prevista per il brano. Vestita con stivali e body in pelle nera, la 35enne si è inginocchiata sul palco e ha cercato un contatto diretto con la ragazza nelle prime file: "Tutto ok? Tutto a posto?", ha chiesto con la mano sul petto in segno di apprensione.