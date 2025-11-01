Paura al concerto di Elodie, la cantante costretta a fermare tutto: "Aspetta"
Momenti di paura durante uno degli ultimi concerti di Elodie, attualmente in giro per l'Italia nei palasport. Mentre la cantante stava eseguendo il brano A fari spenti, una ragazza tra il pubblico ha accusato un malore, costringendo la Di Patrizi a interrompere l’esibizione. "Oddio, aspetta... fermi", ha detto Elodie, visibilmente preoccupata, fermando immediatamente la musica e la coreografia prevista per il brano. Vestita con stivali e body in pelle nera, la 35enne si è inginocchiata sul palco e ha cercato un contatto diretto con la ragazza nelle prime file: "Tutto ok? Tutto a posto?", ha chiesto con la mano sul petto in segno di apprensione.
Elodie ferma il concerto, una ragazza si sente male
Per qualche istante la fan non ha risposto, poi, vedendola riprendersi, Elodie ha aggiunto: “Ora è ok? Sì?”. Solo dopo aver ricevuto il segnale di “ok” dal pubblico, la popstar è andata avanti con lo show. La scena, ripresa dagli spettatori con gli smartphone, è rapidamente diventata virale su TikTok, dove il video ha superato le 200mila visualizzazioni in poche ore. Dopo lo spavento, il concerto è proseguito regolarmente, confermando ancora una volta il forte legame tra Elodie e i suoi fan.