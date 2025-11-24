Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Iannone: "Elodie il mio sole". E svela cosa è successo al compleanno di Diletta Leotta  

Andrea Iannone ha ricordato il primo incontro con Elodie: la cantante è entrata nella sua vita in un momento particolarmente complicato
4 min
TagsAndrea IannoneElodieDiletta Leotta

Andrea Iannone a cuore aperto su Elodie, sua fidanzata da oltre tre anni. Ospite del podcast BSMT di Andrea Gazzoli, il pilota ha raccontato l’inizio di un amore travolgente. "Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Ci supportiamo tanto, mi riempie di felicità", ha confessato, descrivendo la cantante come "il sole" che ha illuminato un periodo complesso della sua vita. "In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene", ha spiegato.

Iannone e Elodie al compleanno di Diletta Leotta

Una settimana dopo il primo incontro, "eravamo insieme in Sardegna al compleanno di Diletta (Leotta, ndr). È venuto tutto naturale, non potevamo farne a meno", ha raccontato lo sportivo. Poi ha aggiunto: "Non è facile trovare una persona con cui condividere momenti. Non mi sono mai lasciato con una fidanzata in malo modo, forse solo con la prima perché ero stron*o. Ero giovanissimo, in giro per il mondo e l'ho fatta soffrire. Sono stato male per come mi sono comportato, per il senso di colpa. Mi sono sempre preso cura delle relazioni successive. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo". Iannone non ha poi nascosto l'emozione provata di recente a San Siro, al concerto di Elodie: "Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata".

Iannone e Elodie e l'invadenza dei fan

Non mancano però le difficoltà legate alla vita pubblica. Andrea Iannone ha rivelato quanto sia complicato mantenere la privacy: "A Milano ci siamo poco, ma c'è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo a cena come persone normali e ci ritroviamo sui social. Oppure vai in discoteca e trovi titoloni tipo 'Ubriachi', 'Rissa' solo perché eri lì. A quel punto ne fai a meno". Nonostante tutto, il legame tra Iannone e Elodie appare saldo, fatto di supporto reciproco, complicità e quotidianità condivisa. Un amore vero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Elodie Di Patrizi

Da non perdere

Elodie piange in tourElodie viaggia col jet privato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS