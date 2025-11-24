Iannone: "Elodie il mio sole". E svela cosa è successo al compleanno di Diletta Leotta  

Andrea Iannone a cuore aperto su Elodie , sua fidanzata da oltre tre anni. Ospite del podcast BSMT di Andrea Gazzoli, il pilota ha raccontato l’inizio di un amore travolgente. "Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Ci supportiamo tanto, mi riempie di felicità", ha confessato, descrivendo la cantante come "il sole" che ha illuminato un periodo complesso della sua vita. "In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene", ha spiegato.

Iannone e Elodie al compleanno di Diletta Leotta

Una settimana dopo il primo incontro, "eravamo insieme in Sardegna al compleanno di Diletta (Leotta, ndr). È venuto tutto naturale, non potevamo farne a meno", ha raccontato lo sportivo. Poi ha aggiunto: "Non è facile trovare una persona con cui condividere momenti. Non mi sono mai lasciato con una fidanzata in malo modo, forse solo con la prima perché ero stron*o. Ero giovanissimo, in giro per il mondo e l'ho fatta soffrire. Sono stato male per come mi sono comportato, per il senso di colpa. Mi sono sempre preso cura delle relazioni successive. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo". Iannone non ha poi nascosto l'emozione provata di recente a San Siro, al concerto di Elodie: "Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata".

Iannone e Elodie e l'invadenza dei fan

Non mancano però le difficoltà legate alla vita pubblica. Andrea Iannone ha rivelato quanto sia complicato mantenere la privacy: "A Milano ci siamo poco, ma c'è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo a cena come persone normali e ci ritroviamo sui social. Oppure vai in discoteca e trovi titoloni tipo 'Ubriachi', 'Rissa' solo perché eri lì. A quel punto ne fai a meno". Nonostante tutto, il legame tra Iannone e Elodie appare saldo, fatto di supporto reciproco, complicità e quotidianità condivisa. Un amore vero.