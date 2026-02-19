Elodie, la telefonata di Marracash. Il gossip: "Lui è entusiasta, cosa si sono detti"

Ai fan più attenti non sono passati inosservati i numerosi like che Marracash ha lasciato ai post social di Elodie nell'ultimo periodo. A svelare qualche dettaglio in più sulla vicenda ci pensa ora Alberto Dandolo che su Oggi conferma un effettivo riavvicinamento tra i due ex fidanzati. Pare che il rapper abbia addirittura telefonato alla Di Patrizi e che potrebbero presto tornare a collaborare insieme.

Marracash telefona a Elodie dopo la rottura con Iannone

Come scrive il giornalista esperto di cronaca rosa, Marracash "si è rifatto privatamente vivo con Elodie e sta anche inondando di like i post sui suoi profili social. Manovre di riavvicinamento sentimentale? Assolutamente no. È il modo in cui ha scelto di dare la sua benedizione all'amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini. Il rapper, che è sempre stato mal tollerato da Iannone, è entusiasta del nuovo corso della vita di Elodie e fa il tifo per Franceska". E ancora: "È probabile che i due artisti tornino a collaborare insieme firmando un progetto musicale a quattro mani".

Elodie e la nuova vita con Franceska Nuredini

Elodie e Iannone non hanno mai confermato la loro separazione ma hanno preferito parlare con le loro azioni. Lo sportivo è stato paparazzato in compagnia di Rocio Munoz Morales, l'ex di Raoul Bova, mentre la cantante romana è sempre insieme alla sua ballerina Franceska. Dopo il viaggio in Thailandia le due si sono concesse da poco anche un dolce weekend a Venezia e pare abbiano deciso di andare a convivere.