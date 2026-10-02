Elodie, la fidanzata Franceska furiosa. "Scenata in casa", colpa di Megan Ria del Grande Fratello

Il nome di Franceska Nuredini, fidanzata di Elodie, continua a rimbalzare fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip . E proprio le parole pronunciate dalla concorrente Megan Ria , sua ex amica, avrebbero provocato l'irritazione della ballerina. A raccontare il retroscena è Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi: la Nuredini non avrebbe affatto gradito i ripetuti riferimenti alla sua vita privata durante il reality. Al centro della questione ci sarebbe soprattutto la volontà di proteggere la relazione con Elodie e tenerla il più possibile lontana dalle dinamiche televisive. Una scelta di riservatezza che si scontrerebbe con quanto sta accadendo nel reality show condotto da Ilary Blasi , dove Megan ha fatto più volte riferimento alla collega.

La fidanzata di Elodie arrabbiata per Megan Ria al Grande Fratello 2026

Stando ai gossip, Franceska sarebbe "andata su tutte le furie" dopo aver constatato che Megan Ria, oggi concorrente del reality e in passato sua amica nonché ex ballerina del tour di Elodie, continuerebbe a parlare di lei davanti alle telecamere. Il punto non sarebbe soltanto la semplice citazione del suo nome. La Nuredini riterrebbe che quei riferimenti finiscano per trascinare indirettamente sotto i riflettori anche il rapporto con Elodie. In più la ballerina non tollererebbe che il suo nome venga utilizzato da Megan per ottenere maggiore visibilità all'interno del programma di Canale 5.

La presunta sfuriata e la diffida di Elodie

Il retroscena si arricchisce poi di un altro particolare. Sempre secondo Oggi, Franceska Nuredini avrebbe avuto una vera e propria "sfuriata" in casa dopo l'ennesimo riferimento fatto da Megan Ria durante una diretta televisiva. Una reazione che si inserirebbe in una situazione già delicata. Selvaggia Lucarelli aveva infatti raccontato qualche settimana fa che Elodie avrebbe inviato, attraverso i propri legali, una diffida a Megan Ria prima dell'ingresso di quest'ultima nella Casa. L'obiettivo sarebbe stato quello di evitare riferimenti pubblici alla cantante e alla sua vita privata durante il programma. Ma pare che questa mossa non sia bastata.