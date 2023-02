Ilary Blasi, svelato chi è Bastian: "Ha fatto il maggiordomo". Ecco le indiscrezioni

Il passato di Bastian

Bastian lavora a Wächtersbach, a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove la sua famiglia ha casa un'azienda di perforazioni e scavi per pozzi, ovvero l’attività di famiglia da oltre un secolo. A capo di tutto c'è il padre e l'attività porta 2 milioni di euro di fatturato, con 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021 ma anche debiti bancari per circa 1,5 milioni. Sul passato del fidanzato di Ilary Blasi si è scoperto che ha avviato nel 2015 un’attività per la realizzazione di insegne luminose ed ha collaborato alla riapertura di una vicina località termale, rilevato da un amico dal fallimento. Andando a scavare più nel passato, dal 2007 al 2015, Bastian ha lavorato a St. Moritz come maggiordomo, aiutando i clienti nello shopping, facendo da autista e soprattutto essendo a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette.