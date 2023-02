Ilary Blasi a Firenze: la cena è legata a Spalletti. Ecco chi c'è con lei

FIRENZE - "Con mamma", due parole scritte da Ilary Blasi sopra alla foto postata tra le sue storie mentre è a cena con la madre Daniela Serafini. Una cena che in qualche modo c'entra anche con Spalletti e Totti perché il ristorante in questione è la Trattoria 13 Gobbi, a Firenze, uno dei posti preferiti dal tecnico del Napoli e meta recentemente anche dell'ex capitano giallorosso. Ilary ha documentato sui social tutta la sua giornata: dagli esercizi fisici ai video del suo gatto, passando per la panoramica dell'hotel dove alloggia a Firenze, fino alla cena in famiglia a base di carne e vino rosso.