Ilary Blasi a Verissimo con vestito di jeans, occhiali da sole e orecchini: marchi e prezzi

Ilary Blasi ha optato per un look total denim per il suo ritorno in tv. L'ormai ex moglie di Francesco Totti ha deciso di rilasciare la sua prima intervista da donna separata a Verissimo, nel salotto dell'amica Silvia Toffanin. Nonostante i recenti gossip la bionda conduttrice è apparsa più vivace e spumeggiante che mai. È entrata in studio indossando degli occhiali da sole griffati e sfoggiando un abito in jeans, abbinato a stivali alti dello stesso tessuto. A completare il tutto un paio di orecchini scintillanti.

Ilary Blasi a Verissimo occhiali da sole e orecchini: marca e costo Per il suo trionfale ingresso a Verissimo Ilary Blasi ha indossato un paio di occhiali neri Balenciaga. Un modello che la conduttrice dell'Isola dei Famosi è solita sfoggiare anche nella quotidianità. Generalmente i modelli del brand francese oscillano tra i 300 e i 500 euro ma alcuni possono arrivare a costare pure più di mille euro. Gli orecchini che Ilary ha scelto per il suo ritorno in tv, invece, sono di Foreva: più precisamente si tratta di quelli Lavinia Earjewels silver, che si possono acquistare sul sito del marchio napoletano al prezzo di 85 euro.

Ilary Blasi a Verissimo con vestito e stivali di jeans Per il suo ritorno in tv Ilary Blasi ha optato per un semi raccolto e un look total denim, pensato dalla sua stylist di fiducia Silvia Giacò: abito strapless dalla silhouette aderente e con maxi spacco in jeans, con cuissard abbinati.

