Isola dei Famosi, Massimo Ceccherini attacca Ilary Blasi: "Ha occhi cattivi"

Cosa ha detto Ceccherini

"Per capire la grandezza di Gino Strada e del giudice Falcone bastava osservarne lo sguardo - ha detto il 57enne comico toscano in un'intervista al 'Corriere della Sera' -. Invece in Renzi tutto incravattato, così come tanti altri in tv, penso alla nuova Isola dei famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza, quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia".