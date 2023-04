Ilary Blasi e il nuovo giallo sugli orologi: ne “scompare” uno nella sua stanza di hotel

Ilary Blasi è la nuova regina di Canale 5 come conduttrice de "L'isola dei Famosi", in onda ogni lunedì in prima serata. E proprio durante la puntata d'esordio si è resa protagonista di una gaffe che non è sfuggita a Striscia la Notizia e a Valerio Staffelli, che le ha regalato il Tapiro d'oro . Inevitabile anche la domanda sui rolex contesi nella causa con Francesco Totti, e a tal proposito le ultime storie Instagram di Selvaggia Lucarelli svelano un retroscena.

Il presunto furto e il chiarimento

La Lucarelli ha condiviso un messaggio privato che le è stato inviato in cui si segnalava il presunto furto di un orologio ai danni di Ilary Blasi all'interno della camera dell'hotel in cui l'ex di Totti alloggiava. "Le è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per girare l'Isola dei Famosi", riferiva il messaggio inviato a Selvaggia, che però poi - con una seconda storia - ha chiarito: "L'ufficio stampa mi dice che l'orologio era di un'assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l'orologio è stato ritrovato in valigia".