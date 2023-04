Ilary Blasi, compleanno speciale con Bastian: sorpresa da mille e una notte

Tanti auguri Ilary Blasi! Il 28 aprile la presentatrice de L'Isola dei Famosi compie 42 anni e per l'occasione ha ricevuto una romantica sorpresa dal nuovo fidanzato, l'imprenditore ed ex modello Bastian Muller. Quest'ultimo ha organizzato per l'ex moglie di Francesco Totti una cena a lume di candela, per aspettare insieme la mezzanotte e festeggiare questo primo compleanno tête-à-tête. Ilary ha postato alcune immagini della serata sul suo account Instagram. Un gesto, quello di Bastian, che ha emozionato parecchio la Blasi che per l'occasione ha sfoggiato un sensuale abito nero abbinato ad una borsa griffata color arancio.