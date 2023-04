Compleanno Ilary Blasi: il messaggio speciale di Chanel

Tanti auguri Ilary Blasi! Il 28 aprile la conduttrice de L'Isola dei Famosi compie 42 anni e per l'occasione ha ricevuto un messaggio speciale da parte di Chanel, la figlia che ha avuto nel 2007 dall'ex marito Francesco Totti. "Auguri, non cambiare mai", ha scritto la ragazzina su Instagram, postando un selfie insieme alla sua famosa mamma. Dedica che poi Ilary ha ricondiviso sul suo account social. La Blasi è una madre molto presente e affettuosa non solo per Chanel ma anche per Cristian, che il prossimo novembre raggiungerà la maggiore età, e per Isabel, che ha sette anni.