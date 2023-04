Ilary Blasi e Bastian a Marrakech: incontro a sorpresa al ristorante

MARRAKECH (MAROCCO) - Giornata di festa per Ilary Blasi: la showgirl e presentatrice dell''Isola dei Famosi' ha spento 42 candeline, in compagnia del suo compagno, Bastian Muller, imprenditore ed ex modello con il quale la conduttrice ha iniziato una relazione poco dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Per festeggiare il 42° compleanno, lo stesso Muller ha organizzato a Ilary una sorpresa romantica: una cena extra lusso a lume di candela, aspettando insieme la mezzanotte all'Almaha Marrakech & SPA, un lussuoso hotel a cinque stelle in Marocco. Il giorno dopo i due hanno incontrato in ristorante un volto decisamente conosciuto...