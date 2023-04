Ilary Blasi nuda nella vasca con Bastian a Marrakech: bagno hot per il compleanno

Tra una puntata e l’altra dell’Isola dei Famosi, la showgirl Ilary Blasi ha festeggiato il proprio compleanno. Il breve viaggio a Marrakech con il suo nuovo compagno Bastian Muller è stato documentato dalla conduttrice che ha postato una story sul proprio profilo in cui mostra diversi momenti del viaggio, tra animali esotici e tessuti preziosi. Ma c'è uno scatto che più degli altri ha attirato l'attenzione dei curiosi: ed è quello in un hammam.

La foto hot del profilo

La Blasi, ormai separata da tempo dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti del viaggio con il suo nuovo partner che non sono passati inosservati, soprattutto quella scattata in un hammam in cui la Blasi - completamente nuda - è parzialmente immersa in una piscina. Dopo una mini vacanza, la conduttrice è pronta a riprendere il timone della propria trasmissione dopo le turbolenze con Enrico Papi che hanno portato l’opinionista ad abbandonare la trasmissione.