"Ilary Blasi e Mediaset: ultimatum a Enrico Papi per rimanere a L'Isola"

Novità sul futuro di Enrico Papi a L'Isola dei Famosi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Panorama, il conduttore non lascerà il suo posto da opinionista dopo le frizioni con Ilary Blasi ma avrebbe ricevuto un ultimatum da parte dell'ex moglie di Francesco Totti e di Mediaset. "Due diverse fonti ci raccontano che c'è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco - fa sapere il portale - in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata. Tra Papi e Ilary non è scattato il feeling ma la sostituzione di Enrico non è mai stata presa in considerazione". Il 57enne sarà dunque presente alla terza puntata della trasmissione, in onda eccezionalmente su Canale 5 martedì 2 maggio.

Isola dei Famosi, cosa è successo tra Enrico Papi e Ilary Blasi Fin dall'inizio de L'Isola dei Famosi si è parlato di una certa antipatia tra Enrico Papi e Ilary Blasi ma la situazione sarebbe degenerata dopo la seconda puntata del reality show. Come evidenziato da The Pipol Gossip, "c'è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr) Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico".

Enrico Papi non lascia Mediaset dopo L'Isola dei Famosi Nonostante le tensioni a L'Isola dei Famosi, il futuro di Enrico Papi è a Mediaset, come ribadisce Panorama: "Nei giorni scorsi ha avuto un incontro per discutere della prossima stagione. Sul piatto ci sono due programmi, tra cui un format molto importante in prima serata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA